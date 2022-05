Paul GRANIER GARCIA

Actuellement en reconversion professionnelle pour être pilote de ligne, je suis en stage CPL- IR/ME chez European Flyers à Madrid (SP).



J'ai préparé les 14 certificats du pilote de ligne à l'Institut Aéronautique Amaury De La Grange, Merville (59), en anglais en lien avec Cranfield Aviation Training School.



J'ai auparavant été ingénieur dans l'industrie : en effet, j'ai travaillé comme chargé d'affaire chez Energie Transfert Thermique, Ploudalmézeau (29).



Diplômé ENSTA Bretagne (Ex ENSIETA), j'ai préparé mon diplôme en alternance chez automobiles Automobiles DANGEL, Sentheim (68) comme ingénieur en conception mécanique et chez DCNS Cherbourg (50) comme chargé d'affaire.



Je parle anglais (OACI NIVEAU 5) et espagnol (bilingue, double nationalité française espagnole). Ma mobilité est mondiale.



Mes compétences :

Dimensionnement Panneau Photovoltaïque

Suivi d'affaires

Planification de tache

Dimensionnement chauffage

Dimensionnement électrique

Chargé d'affaires