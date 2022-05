Paul GREMILLET

Trois quart de siècle + un cherche H/F courageux, motivé pour reprendre au Val d'Europe 77600

un cabinet d'expertises foncières, immobilières ,



Par ailleurs ,tente de retrouver des connaissances sur les réseaux ( 1957 et 2014 )

Algérie ,Kabylie région Ouargla 91 Val d'Yerres ,94, 77,18,14 DDE ,DRIRE SAE,

RP Docks d'Orly , SCM ( sablières) et BTP ( 6 parkings souterrains avec CITRA )

77 Région Sologne et Caen ( carrière ) Eurodisney , TGV est 77 etc

Reste attentif pour occupation association ou mission spécifique pendant retraite !!

Merci réponse assurée

Cordialement



Mes compétences :

Conseil

SQL

Communication

Assurance Vie