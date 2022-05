Bonjour,



Paul GRIFFET, 49 ans, marié, 1 enfant



Avec une large expérience en tant que responsable commercial ou chef de produits, j'ai développé mes compétences dans ces 2 métiers, notamment par des savoir-faire spécifiques dans le merchandising, la formation et l'accompagnement de forces de vente itinérantes et sédentaires.

Au cours de ma carrière, j'ai eu affaire avec toutes sortes de clientèles : industries, donneurs d'ordres du bâtiment, négoces, particuliers, architectes, artisans, etc...

J'ai également fait du management transversal, notamment dans la gestion de projets.



Mes atouts principaux sont ma capacité à m'adapter très rapidement à un nouvel environnement, notamment grâce à l'énergie que je mets dans mon travail et d'autre part un relationnel très aisé et agréable permettant de créer une confiance durable avec mes interlocuteurs. Je suis un "bosseur" qui travaille en toute autonomie sans négliger l'esprit d'équipe nécessaire à toute organisation.



Je suis attaché à ma région d'origine, à savoir le Nord de l'Auvergne et plus précisément le bassin vichyssois, mais je reste ouvert à une opportunité professionnelle nécessitant un déménagement dans une autre région. Je souhaite toutefois éviter les grandes agglomérations, et privilégierai une installation au sud de la Loire.



Si vous souhaitez en connaître plus sur ma personnalité, mon parcours, mes compétences et mes souhaits, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions.

A bientôt peut-être



Sincères salutations à tout lecteur de mon profil

Paul GRIFFET



Mes compétences :

Commercial

Chef de produit

Communication

Gestion

Marketing

Merchandising

Formation

Chef de projet