Paul GRUENAIS

RELATION COMMERCIALE

Analyser et comprendre son besoin

Encaisser le montant de la transaction

Accueillir le client et être à son écoute

Susciter l’intérêt du produit et ses qualités

Argumenter sur la qualité du produit et son prix

Être dans le faire acheter et non dans la vente pure





MANAGEMENT (GESTION ET ORGANISATION)

Coordonner la gestion du magasin

Gestion des stocks de pièces détachées et produits neufs

Saisir les bordereaux de réception ou expédition

Elaborer les catalogues (sur papier ou site Web)

Négocier les prix et délais avec les fournisseurs

Planifier la rotation des personnes en boutique

Préparer et organiser les salons professionnels

Créer et rédiger les communiqués de presse

Définir les tâches quotidiennes

Réceptionner la marchandise

Management d'équipe





CREATION CATALOGUE INFORMATIQUE (MISE A JOUR DE SITE)

Imaginer des flyers et autres supports publicitaires

Dessiner des produits (en 2 D vectoriel)

Retoucher les photos et documents

Mettre en page les catalogues



