Paul GUILBOT

Développeur Mobile Android pour la société Vulog - Nice (06)



Je m'oriente principalement dans le secteur du développement mobile sous Android avec quelques domaines d'application privilégiés : l’innovation, les jeux, la modélisation 3D, la domotique et les nouvelles technologies. J'aime travailler le design, le graphisme ainsi que l'expérience utilisateur dans le développement d'une application. Un travail dans lequel je puisse laisser libre cours à ma créativité serait un plus. Je me définis comme quelqu’un de réfléchi et polyvalent. Je suis toujours à l’écoute de nouvelles solutions et je m'adapte facilement à tout changement de situation.



« Il n’y a pas de problème, il n’y a que des solutions. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. »



Mes compétences :

Android

Java

User interface design

Développement logiciel

JavaFX

Développement Android

Prototypage

Polyvalence

Plongée sous marine

Mécanique

Hardware Smartphone

Design graphique

Aviation civile

User experience