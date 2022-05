Paul GUILLAUD

Je travaille en bureau d'études électriques depuis 14 ans, et particulièrement dans le milieu industriel nucléaire.

Depuis Juin 2012, le groupe ECIA m’emploie dans le cadre de missions de maitrise d’œuvre pour des clients comme le CEA, AREVA ou EDF

J'ai en outre travaillé sur des installations du CERN (Genève), de tricastin (26),de Marcoule (30) et de Cadarache(13).

Je possède des compétences allant des courants fort HT aux courants faibles communication et automatisme.

Je maitrise également l’environnement de gestion documentaire type CEA/AREVA/EDF.



Mes qualités : capable d'écoute, force de proposition, rigoureux et patient



Mes compétences :

HTA

HTB

Courants forts

Controle commande

DAO

Sécurité incendie

Normes électricité

Projeteur

Distribution électrique