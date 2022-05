Paul HAMON

Passionné de motos classiques, j'ai créé une entreprise de générateurs et démarreurs électriques pour motos classiques (essentiellement britanniques, marques: BSA, Triumph, Vincent, Velocette, Norton, AJS, Matchless etc.

L'activité s'articule autour de 3 volets:

- la recherche et le développement : il s'agit de produits technologiquement innovants

- la fabrication : en interne et en sous-traitance

- la commercialisation en France et à l'international



Mes compétences :

Électromagnétisme

Fabrication d'équipements neufs