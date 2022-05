Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Je suis Paul Haudebault, j'ai 25 ans, et je suis It Support Specialist chez TBI-Lombard Odier.



J'ai à ma disposition un BAC +2 en informatique obtenu à Supinfo International University.



Mes objectifs actuels sont de fortifier mon réseau professionnel tout en développant mes compétences informatiques.



Mes compétences :

PL/SQL

Java

Réseaux informatiques

Microsoft Windows Server

C et C++

Linux

HTML/CSS/PHP

UML et Merise

Support technique

Vulgarisation informatique