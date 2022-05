Paul-Henri BÉNOIT

J'ai débuté ma carrière dans la banque, Louis Dreyfus ; puis j'ai intégré, 1974 à 1991, de grandes sociétés d'ingénierie industrielle, Foster-Wheeler, Technip, Sodeteg, SGN ; j'y ai exercé des fonctions de responsabilités, tant financières (DAF) qu'opérationnelles (Directeur de Division & dirigeant de filiales).

Puis, en tant que Directeur Général, j'ai participé à la restructuration et au développement d'une PME en ingénierie électronique, informatique et télécoms, avant de la céder en 1997, puis de créer une activité de conseil en restructuration financière et organisation.

En 2001, j'ai pris en charge et développé une activité de financement des entreprises au sein du Conseil Régional d’Île de France, ce pour l’amorçage, la création, le développement et la reprise-transmission.

Cette fonction m'a amené à intervenir, tant dans des opérations de « bas de bilan » (garanties de prêt bancaire) que de « haut de bilan », grâce aux outils de capital risque régionaux : CapDecisif, Ile de France Capital, Scientipôle-Capital et Génopole 1er Jour, et ce pour l’ensemble des secteurs économiques de l’île de France, qu’ils soient innovants ou non.

En 2010, j'ai participé, en tant que vice-président, au développement de Finaréa, structure d'investissement en capital dans les PME et enfin, depuis fin 2011, j'intervient en tant que Conseil en financement d'entreprises.



Mes compétences :

Gestion de projets

Management d'équipes pluridisciplinaires