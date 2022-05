Paul-Henri BUET

Chargé d'étude en acoustique, je traite les problématiques liées aux bâtiments et à l'environnement. J'accompagne les architectes et maîtres d'oeuvres dans leurs réalisations tout en m'assurant du respect des réglementations et du confort des utilisateurs. Mes missions s'étendent de la phase étude jusqu'à la réception du chantier avec mesures de contrôles.

Fort d'une expérience aboutie depuis 4 ans au sein du bureau d'étude SerdB en région nantaise, j'aborde des dossiers variés de bâtiments dédiés aux logements, au travail, à la santé ou encore au culturel.



Je suis diplômé de la Licence Professionnelle Acoustique et VIbration et du Master Professionnel Acoustique des Transports et de l'Environnement de l'Université du Maine au Mans.



Mes compétences :

Bâtiment

Catt Acoustic

Environnement

Modélisation

SoundPlan

Ingénierie

Informatique

Gestion de projet

Qualité