Paul-Henri GUILLON

L'innovation est ma frontière, la créativité mon véhicule.

Cela donne un parcours atypique mais cohérent:



années 80/90, le numérique et l'informatique arrivent dans la musique. Je la pratique sous toutes ses formes (musique de stock pour la liberté, groupe pour la scène, commerce d'équipement de studio pour la technique et... pour manger!).



1995/2001 l'austère réseau Compuserve se transforme en World Wide Web et c'est là que le futur se construit. Après une formation technique, j'intègre une agence de design (Patagonie) bientôt rachetée par un cabinet de conseil international (Escador). Je vis l'aventure des start-ups comme chef de projet.



Fin 2001, les avions, les tours. La "bulle" éclate et la "old economy" retrouve le sourire. Je veux comprendre ce qui n'a pas marché, voir plus large que la gestion de projets. Je passe un diplôme d'organisation des entreprises au CNAM de Paris et en 2004 je devient consultant. Cela me donne l'occasion de rencontrer des problématiques complexes, le secteur public que je ne connaissais pas et de très grandes organisations (AP-HP, ANFH, DGA, DCN...).



En 2009, j'ajoute le coaching à mon offre. Après avoir guidé l'action (les projets) et fait évoluer les structures (l'organisation), je travaille avec la vraie richesse des organisations : les hommes.



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement du changement

Audit

Auto entrepreneur

Chef de projet

Coaching

Créativité

Ecoute

Entrepreneur

Ergonomie

Innovation

Internet

Organisation

Veille