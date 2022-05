Maître Paul-Henri Houdym, ancien avoué à la cour d'appel, je suis actuellement Avocat, inscrit au barreau de La Rochelle-Rochefort en Charente-Maritime (17).



Spécialiste en matière de procédure d'Appel, j'interviens également dans les litiges de droit civil (divorces, droit familial, droit de la consommation, construction, assurances, responsabilité, baux ...) et compétant dans les domaines du :



Droit immobilier

Droit bancaire

Droit commercial

Droit social

Droit administratif

Spécialiste en procédures d'appel

Conseil en droit social et ressources humaines

Maîtrise en droit des affaires internationales



J'offre une expertise pour chaque nouvelle affaire, vous apporte des conseils sur les différentes données de votre litige, propose des solutions dans votre intérêt en assurant tout le suivi des procédures de votre affaire.



Maître Houdym Paul-Henri est à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire et pour vous apporter des conseils en droit.

Mail: p.houdym@yahoo.com



Mr. Paul-Henri Houdym, ex-advogado ao Tribunal de Recurso, eu sou atualmente Advogado, praticando em La Rochelle-Rochefort em Charente-Maritime (17).



Especialista em Procedimento de recurso, eu também estou envolvido em disputas civis (divórcio, direito da família, direito do consumidor, construção, seguros, responsabilidade civil, arrenda ...) e competente nas áreas de:



direito imobiliário

bancário

lei comercial

direito do trabalho

direito administrativo

apelações especialista

Conselho em direito do trabalho e dos recursos humanos

Mestre em Direito Comercial Internacional



I oferecer especialização para cada novo caso traz-lhe conselhos sobre os diferentes dados de sua disputa, oferece soluções em seu interesse, assegurando simultaneamente procedimentos de monitorização do seu caso.



Mestre Houdym Paul-Henri está disponível para mais informações e oferecer conselhos de direito.

Mail: p.houdym@yahoo.com



Sr. Paul-Henri Houdym, ex abogado de la Corte de Apelación, actualmente soy abogado, practicando en La Rochelle-Rochefort en Charente-Maritime (17).



Experto en procedimiento de apelación, también estoy involucrado en litigios civiles (divorcio, derecho de familia, derecho del consumidor, construcción, seguros, responsabilidad, arrienda ...) y competentes en las áreas de:



derecho inmobiliario

banca

Derecho comercial

El derecho del trabajo

derecho administrativo

apelaciones especializadas

Consejo en derecho laboral y recursos humanos

Master en Derecho Internacional de Negocios



Ofrezco experiencia en cada caso nuevo que trae el asesoramiento sobre los diferentes datos de su disputa, ofrece soluciones en su interés garantizando al mismo tiempo los procedimientos de seguimiento de su caso.



Maestro Houdym Paul-Henri está disponible para más información y para ofrecer asesoramiento en derecho.

Mail: p.houdym@yahoo.com



Herr Paul-Henri Houdym, ehemaliger Anwalt des Court of Appeal, bin ich derzeit Rechtsanwalt, Üben in La Rochelle-Rochefort in Charente-Maritime (17).



Experte für Beschwerdeverfahren, ich bin auch in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten beteiligt (Scheidung, Familienrecht, Verbraucherrecht, Bau, Versicherung, Haftung, mietet ...) und kompetent in den Bereichen:



Immobilienrecht

Bankwesen

Handelsrecht

Arbeitsrecht

Verwaltungsrecht

Fach Appelle

Rat im Arbeitsrecht und Personal

Master in International Business Law



Ich biete Know-how für jeden neuen Fall bringt Ihnen Beratung zu den verschiedenen Daten Ihrer Streit, bietet Lösungen in Ihrem Interesse, während Kontrollverfahren Ihres Falles zu gewährleisten.



Meister Houdym Paul-Henri ist für weitere Informationen zur Verfügung und Beratung im Recht zu bieten.

Mail: p.houdym@yahoo.com



