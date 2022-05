Paul-Henri LAMPE

Objectif professionnel: diriger des projets innovants dans un environnement à dimension internationale



Avec plus de 20 ans d'expérience dans les technologies de l'information, et une présence continue dans le secteur de la santé et des biotechnologies, j'ai connu 3 phases dans ma carrière:



. 6 ans d'expérience initiale chez IBM Global Services qui m'ont permis de maîtriser les outils et méthodes développement, les techniques de gestion de projet et de management d'équipe et ma première expérience dans la santé

. 9 ans d'expérience à l'Hopital Saint-Joseph, comme adjoint du DSIO et responsable des Etudes et Développement, pendant lesquelles j'ai créé, développé et dirigé l'équipe en charge de cette activité, et dirigé de nombreux projets dans le cadre de la refonte du SIH

. 7 ans comme DSI d'une startup de biotechnologies, qui m'ont permis d'acquérir une solide expérience de direction de projet dans un cadre international et mutliculturel, tout en développant des capacités à favoriser l'innovation et la créativité permanente



Ces expériences m'ont permis de développer de fortes capacités d'analyse, de prise de décision basée sur le travail en équipe, et d'adaptabilité à des environnements changeants tout en maintenant un planning et un contrôle serrés pour mener à bien les projets qui m'étaient confiés.





Mes compétences :

Informatique

Direction de projet

Conduite de projets

Management

Linux

Gestion de projet