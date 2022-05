Paul-Henri OLTRA

I love nothing more than challenge and change management in fast moving environments.



I am a true international leader with successful experiences in large team (and large budget) management, change management, challenge management in French or international environments.



I do believe in teams, in people, in human relationship.

I am convinced that success is achieved via a true positive management and a real confidence in persons and their expertises.



Languages :

- French (native language)

- English (Full professional proficiency)

- Spanish (Professional working proficiency)



Mes compétences :

Management

Sport

Système d'Information

Telecom

Voyage

Informatique

Gestion de projet

Télécommunications

Travail en équipe

Gestion de programme

Développement produit

Assurance Projet

Test

Leadership

Conduite du changement