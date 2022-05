Paul-Henri TASTET

SAVOIR FAIRE

Coordination générale études, construction, rénovation, travaux et mise en service - > phases APS à Réalisation

• Clarifier les processus

• Planifier de façon macro et détaillée

• Piloter et suivre l’avancement

• Coordonner les intervenants projet

• Garantir les coûts et les délais

• Présenter les résultats : reporting

• Analyser les dysfonctionnements

• Élaborer des plans d’actions



Secteurs : Luxe, Industrie lourde, bâtiment Tertiaire et Industriel, pharmaceutique



SAVOIR ETRE

Leadership, Rigueur, Pragmatisme, Esprit de Synthèse, Réactivité