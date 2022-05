Paul HIRSH

Musicien, artiste, accro de CAO



Après 8 prototypes pour ajuster le son et d'autres détails, je peux annoncer l'arrivée de la Flute de Pan idéale pour musique moderne et jazz, voir explications sur sur tuutflutes.com. Indémoulable de par se géométrie, le design profite des baisses de prix du prototypage rapide et sera proposé en ABS fraisé par CNC avec les surfaces intérieures polies. Tuutflutes se déclinent en quatre modèles, et se proposent avec le choix de droitier/gaucher.



