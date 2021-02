Paul MALONE

Traducteur professionnel de langue maternelle anglaise, je traduis depuis plus de quatorze ans des textes techniques, scientifiques et d’autres types de documents, du français et de l'allemand vers l'anglais.



Après avoir travaillé plusieurs années dans le domaine de l'industrie automobile (voitures et camions) au niveau européen, je me suis orienté vers la traduction de documents techniques pour le secteur ferroviaire. J'ai travaillé sur le matériel roulant et sur les dispositifs d’aiguillage et de croisement, et ai traduit la plupart des manuels d'exploitation et de maintenance de la liaison ferroviaire entre Londres et le tunnel sous la Manche.



Je dispose notamment d’une solide l’expérience dans les domaines suivants :



• Ingénierie automobile - véhicules utilitaires et véhicules légers



• Ingénierie ferroviaire (train à grande vitesse, train conventionnel, train souterrain, transport rapide, systèmes de tramway, etc.)



• Production énergétique et énergies renouvelables



• Informatique - manuels de logiciels



• Environnement



• Chimie



• Production industrielle



• Technologies émergentes





Pour en savoir plus sur mon expérience en tant que traducteur technique et scientifique, consultez mon CV, que vous pouvez télécharger via le lien présent sur cette page.



N'hésitez pas à me contacter par le biais du système de messagerie ProZ pour plus d'informations.





Mes compétences :

Microsoft Office

Microsoft Windows 7

Traduction français anglais

Traduction scientifique

Traduction allemand anglais

Traduction technique

Trados