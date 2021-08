Paul MAYOKA

Les contours de mes activités professionnelles en ces dernières années:

- Enseignement, formation, étude-recherche et conseil en sciences sociales, politiques sociales et travail social,

- Développement et coordination de projets européens et internationaux dans la formation et l'éducation,

- Expertise en développement social local et diagnostic de territoire,

- Analyse et management des organisations sanitaires, sociales et culturelles,

Ainsi, si je suis de formation anthropologue et sociologue à la base, j'ai toujours été ouvert aux autres approches des sciences humaines telles que la psychologie, la philosophie, les sciences de l'éducation, les sciences des religions... pour pouvoir avancer dans l'exploration du phénomène humain en toute situation, individuelle ou collective, privée ou publique, de la vie immédiate (conjugalité, famille...) ou organisée (entreprises, institutions, associations...).

La ligne de crête étant "l'être soi et l'être avec", de portée bien plus pratique qu'il n'y paraîtrait de prime abord.



Mes compétences :

Politiques sociales

Développement social et urbain

Sciences humaines et sociales

Droits de l'homme

Sociologie

Force de proposition

Anthropologie

Musique

ONG