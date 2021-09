Paul MAZENS

Co-gérant et co-fondateur d'Atlantic Ing

Atlantic Ing est un bureau d'étude spécialisé dans la dépollution de l'amiante, qui réalise des missions de maitrise d'œuvre et d'assistance à maitrise d'ouvrage sur des problématiques de désamiantage complexes. Altantic Ing propose d'accompagner les entreprises souhaitant se faire certifier pour le désamiantage en SS3, ainsi que des audits internes



Co-gérant et co-fondateur d'Atlantic Lab

Atlantic Lab est un laboratoire de prélèvements d'air amiante dans le cadre des codes du travail, de la santé publique, et de l'environnement. Atlantic Lab est accrédité.



Mes compétences :

Adaptabilité

Dynamique

Ingénierie

Gestion de projet

Travaux publics

Management

Désamiantage