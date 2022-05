Vincent DANDRADE

•Pilotage de projets de transformation d’entreprises :

Elaborer une vision stratégique de l’activité

Formaliser les enjeux rencontrés et définir les réponses à apporter

Construire un Business Case permettant d’évaluer les impacts financiers

Synthétiser les préconisations afin de se doter d’un dossier de décision



•Gestion de projets et encadrement d’équipes :

Formaliser un plan d’action

Répartir les responsabilités et missions en fonction du profil de chaque collaborateur

Suivre l’avancée des différentes actions en cours

Encadrer des consultants juniors ou séniors lors des missions

Communiquer efficacement avec transparence, y compris en situation de crise

Développer les compétences et faciliter le travail en équipe par son écoute



•Développement de business :

Formaliser de propositions commerciales

Participer à des oraux de sélections





Specialties: Retail Banking, Investment Banking, Utilities, Process Optimization, Change Management, Project Management



Mes compétences :

Bâle 2

Start up

Conseil

Gestion de projet