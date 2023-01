Paul MERCIER

Merlin-Gerin - SCHNEIDER ELECTRIC - Ingénieur R&D en électronique, chef de projet, responsable de laboratoire. Spécialisé en Compatibilité Elecromagnétique.

de 1981 à 1990



Schlumberger Industries - ACTARIS - Responsable Marketing et responsable de lignes de produits de comptage de l'électricité. Gérant de produits et ingénieur d'affaires dans le monde.

De 1990 à 2000



Diverses expériences professionnelles entre 2000 et 2003 (directeur commercial de SSII puis co-responsable d'agence immobilière)



Traducteur depuis 2003. Indépendant depuis 2005.



En retraite depuis février 2022.



Mes compétences :

Brevets

Électroniques

Ingénierie

Mécanique

Test

Traduction

Marketing