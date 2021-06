Paul MESSI

Après une scolarité secondaire riche sportivement par mes années en sport-étude football, j'ai entrepris de changer d'orientation et de m'inscrire à la faculté de droit de Limoges. Un choix peu évident à l'époque car je suivais des études en chaudronnerie (un BEP et Bac pro ROC SM).



Comme Teal'c dans Stargate après avoir franchie la porte des étoiles, je me retrouvais ainsi dans un environnement totalement nouveau. De nombreux challenges s'offraient à moi : l'apprentissage de la méthodologie (note de synthèse, commentaire d'arrêt, commentaire de texte, d'article ou de loi, dissertation), le syllogisme juridique, la rigueur rédactionnelle, la régularité de l'effort, l'intensité et la charge de travail.



La volonté de réussir ces défis, le goût de l'effort, l'organisation, la pugnacité et une remise à niveau pour combler mes lacunes d'expression orale et écrite (par le travail effectué avec un écrivain) m'ont permis de réussir ces années avec brio.



Après l'obtention de la licence en droit privé et du master 1 en droit des affaires, j'ai décidé de poursuivre par un master 2 en droit du sport.



Le sport et le droit m'ont construit. En effet, le droit du sport recoupe des valeurs indispensables pour mener une existence riche : la passion, la rigueur, le travail et la volonté constante de sortir de sa zone de confort.



Aujourd'hui, mon expérience à lAS Mâcon rugby tourne autour de deux axes. Dune part, la mise en place de procédures administratives et financières pour assurer la structuration du groupement (reporting, planification et organisation dactivité). Dautre part, assurer la conformité et la sécurisation juridique des activités développées par le club.



La transversalité de mes compétences me confère, ainsi, une vision densemble du fonctionnement dun club.