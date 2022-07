Paul MEYER

Formateur Informatique / Bureautique depuis 1997, j'ai formé le personnel de nombreuses sociétés et de grands comptes tels que le CNRS, La Poste, France Télécom, le Conseil Général du lot et Garonne, Vinci Park, Danone, Carrefour, Alstom, ...

Depuis Octobre 2010 je suis devenu administrateur de bases de données.



Mes compétences :

Systèmes d'exploitations Windows / Linux

Suite bureautique Microsoft Office

Suite Adobe

Langages de programmations (C, Pascal, ...)

Suite Corel Draw

Suite bureautique libre (OpenOffice, LibreOffice)

Maintenance informatique

Pédagogue

Adaptabilité

Réseaux sociaux

Développement web