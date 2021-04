Paul MOGER

Britannique bilingue anglais-français vivant en France depuis 1993.

Actuellement responsable de développer l'activité commerciale en France et surtout à l'internationale, dans le placements de consultants expert en systèmes d'information (ERP, CRM, SRM et autres..) et la sélection de candidats pour des postes CDI.

Compétences principaux : Développement commerciale B2B, gestion grands comptes, gestion d'équipe, recrutement IT, placement de consultants IT.