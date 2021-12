Paul REYNAL

Depuis mon entrée chez GIESPER en septembre 2015, mont été confié les missions suivantes :

Préparation de chantier : débours prévisionnels et méthode dexécution

Organisation de lexécution du chantier

Gestion du personnel et du matériel

Etablissement des documents dexécution et assurance qualité

Suivis technique, financier et administratif

Etablissement des décomptes jusqu'au solde du chantier

Réception de travaux

Réalisation de certificats de capacité



Mes compétences :

Autocad

Sketchup

Microsoft office

Planification

Construction

Gestion

Méthode