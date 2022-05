Paule BRIDET

J'ai écris un livre avec une journaliste, Gwendoline, sur mon combat contre le cancer aux terribles conséquences suite à une erreur médicale. Je suis aujourd'hui défigurée par une paralysie faciale, malgré une reconstruction de mon visage.

Mon autre combat depuis 24 ans : que la justice reconnaisse le mensonge de mon dentiste lourdement responsable des 20 opérations que j'ai subi depuis la découverte de ce cancer. Il ne l'avait pas vu et a enlevé une dent laissant le cancer se développer et ronger ma mâchoire pendant des mois. Quand je lui ai demandé des explications, il a tenté de cacher sa faute en produisant de fausses radios (pour lequel il a été condamné pour "usage de faux") et malgré cela, il n'a jamais été reconnu ni coupable, ni responsable. Je suis actuellement en révision de procès...

Retrouvez mon histoire dans le livre "Pour les yeux d'Emma, Auteur : Huguette Bridet Barge" disponible à la demande sur mon compte Viadeo ou sur Amazone.