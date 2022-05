Paule Carine BOTTET

La Banque Publique d'investissement est un acteur majeur dans le financement des entreprises Françaises. Sa branche Innovation intervient activement pour financer les PME, start up, mais aussi Grands groupes et Établissements publics dans leurs projets de recherche et développement.

Au sein de la Direction de l'innovation, je m'occupe du développement de l'offre produits, de la création de nouveaux produits et de la mise en place d'outils (instructions, procédures, fiches, etc ) afin de soutenir les équipes opérationnelles dans l'attribution et la mise en place des financements de projets innovants.



Mes compétences :

Innovation

Analyse financière

Droit

Corporate finance

Gestion administrative