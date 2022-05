Paule Mauraine ZANG EYANG

Titulaire d’un Master II Management et droit des affaires obtenu à l’Ecole Supérieure de Gestion à Paris. Depuis, j’ai renforcé mes acquis par des stages pédagogiques et par des collaborations plus enrichissantes d'autre part. A ce jour, je suis en poste, en qualité de Consultante juridique, dans un Cabinet Conseil à Libreville.

Toutefois, je souhaiterais découvrir d’autres problématiques juridiques, acquérir un autre savoir-faire mais surtout devenir un professionnel accompli afin d’être d’un soutien efficace partout où mon intervention sera requise.



Mes compétences :

Droit

Droit des affaires

Droit des contrats

Droit des obligations

Droit des sociétés

Formation

Motivation

Ténacité

Sieges

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel