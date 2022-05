Paule MORALES

J'ai travaillé pendant 16 ans au sein d'un Centre Social géré par l'IFAC. J'étais chargée de la gestion du personnel, de la comptabilité, des prises de notes et élaboration des comptes-rendus de réunions.

En 2008, j'ai passé une Licence AGES option Ressources Humaines.

Aujourd'hui, je cherche un emploi au sein d'un service RH pour faire évoluer ma carrière au sein du domaine d'activités qui m'intéresse le plus, les RH.



Dynamique, enthousiaste, rapide, polyvalente, esprit d'équipe et un grand potentiel de communications sont mes atouts principaux.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel