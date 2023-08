Paule-Valérie YEBOUA

Depuis plusieurs années dans le domaine du commissariat aux comptes et de l'audit contractuel, j'interviens actuellement sur les secteurs :

- Industrie

- Prestataires de services,

- BTP & Immobilier,

- Associatif,

- Négoce de vins

pour des sociétés de type TPE aux grands comptes.

Une diversité qui me permet de garder une dynamique et de m'améliorer de façon permanente.



Mes compétences :

Comptabilité

Contrôle de gestion

Analyse financière

Audit comptable et financier

Normes comptables internationales IAS/IFRS

Fiscalité

SAP

Sun system 5 (logiciel reporting)

Management des risques