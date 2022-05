Paulette BILAK

J'ai travaillé pendant de nombreuses années dans le domaine des Ressources Humaines et la plus grande partie de mon travail aujourd'hui s'y rapporte. J'ai également de l'expérience dans les domaines médical et pharmaceutique (notamment dans la traduction de demandes d'autorisation de mise sur le marché de médicaments) ainsi que dans la traduction de textes moins techniques.



Ayant vécu et travaillé à la fois dans des contextes anglophone et francophone, je maîtrise les deux langues et suis à l'aise dans les deux cultures.