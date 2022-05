Paulette BOOTH

Je suis courtier en prêt immobilier bénéficiant de plus de 23 ans d'expérience dans le secteur bancaire en Angleterre. Ma spécialité est le conseil prêt immobilier à des clients qui ont besoin ou veulent un locuteur natif anglaise



Au ICC Finance j'ai accès à des tarifs préférentiels de plusieurs banques en France, y compris la Banque Populaire, Crédit Agricole, BNP Paribas, etc



Contrairement à de grandes organisations, moi et ICC Finance insister sur la relation personnelle. Je vais être affecté à votre dossier de votre recherche initiale d'une propriété jusqu'à la signature définitive de l'acte. Je vais faire de votre accession à la propriété simplifiée et en langage clair la mesure du possible. Procédures que vous pensez sont complexes seront remplacées par les étapes prévues et transformé en la plus grande simplicité.



