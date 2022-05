Paulette CHEVALIER

Dynamique, autonome et rigoureuse, j'aime être sur le terrain, travailler en équipe et relever les défis. Organisée, je m'épanouis dans un poste multi-tâches.



De formation BAC+2 en organisation et performance industrielle au CESI de Rouen (TS GOPI), j'ai occupé 3 postes différents chez Paulstra depuis 2009: technicienne Amélioration Continue, pilote de flux et technicienne méthodes.

Sur des périodes significatives, cela m'a permis d'enrichir et d'approfondir mes connaissances et mes compétences en matière de gestion industrielle.



L'amélioration continue est une philosophie qui doit être omniprésente à tous les niveaux d'une entreprise pour optimiser les requis sécurité, qualité, coût, délai indispensables à la satisfaction de ses clients.



Mes compétences :

Gestion de projet

Analyse et résolution de problème

ERP

Optimisation des process

standardisation

Microsoft Office

Amélioration continue