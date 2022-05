Après deux mois passés au TOGO fin 2009 , à Kpalimé où j'ai mes activités en faveur de la scolarisation des enfants orphelins ou démunis, je me prépare à y retourner le 14 décembre, pour 3 mois.

Cette année j'ai financé l'écolage d'une cinquantaine de jeunes du village de LAVIE, de la 6ème à l'Université de LOME.

J'ai pu réaliser mon projet : une bibliothèque qui est ouverte depuis le 29 décembre.

Voir la vidéo :

http://www.youtube.com/watch?v=L3zSmrEE5c4



Du 14/12/2010 au 15/02/2011, lors d'un quatrième séjour, j'ai installé un département informatique à la bibliothèque : 9 ordinateurs et les cours ont commencé le 6 février.









Des relations importantes ont été nouées et les documents que je rapporte vont me permettre de trouver le financement pour la construction d'un Centre de Santé en brousse, dont j'ai scellé la première pierre le 11 février 2011.

Je contacte d'importants organismes et entreprises afin d'en trouver le financement.

Toute aide est la bienvenue.

Mon email : pasek-togo-92@wanadoo.fr

mon site : http://pasek-togo-92.monsite.wanadoo.fr



Le 24 septembre 2011, lors d'un spectacle organisé au profit de l'association, j'ai prononcé un discours de bienvenue dont voici le lien de la vidéo :Array



DERNIÈRE NOUVELLE :



Les Editions du Parc présentent :



"Dans le courant de l'année 2004, alors que j'avais 79 ans ... Il a suffi d'un clic ...

Pour qu'au delà des mers, ma rencontre sur internet, avec Daniel, un Togolais de 38 ans, bouleverse mon existence et que les enfants de son village rentrent dans ma vie.

Depuis 7 ans, je finance leurs études. Ils ne disposaient pas de livres, alors j'ai créé une bibliothèque équipée d'ordinateurs avec liaison internet et je projette maintenant la construction d'un Centre de Santé, mais, surtout, j'ai fait quatre séjours parmi eux.



C'est le récit de mes voyages qui au fil des 194 pages, vous emmènera dans cette aventure inattendue.

Commande, paulette.gernot@wanadoo.fr , au prix de 18 € plus 5 € de frais de port.



Et je récidive ......

Un second livre plus autobiographique dans lequel je vous ferai partager les moments forts de ma vie et de mes engagements.

La seconde partie de ce livre est composé de mes poèmes que je "mets en scène" afin de mieux vous les faire apprécier.

Ce second livre est plein d'amour, de tendresse et d'humanisme, il ne vous laissera pas insensible.

Commande : paulette.gernot@orange.fr Pris 18€ plus5 € frais d'envoi.





