Paulin AFENE

Jeune diplômé en génie mécanique et aéronautique option calcul de structure à l'université Paul Sabatier et après un stage de fin d'étude en fatigue chez Latécoère,je suis à la recherche d'un poste dans le domaine du calcul statique et/ou fatigue.

Je complète actuellement cette formation par un second master 2 en management entièrement en anglais à l'université Paul Sabatier de Toulouse 3 .

Je recherche donc un stage(4-6 mois) en calcul de structure,un CDD ou un CDI comme ingénieur calcul.



Mes compétences :

Patran

NASTRAN

CATIA

ABAQUS

HYPERWORK

VBA

PACK OFFICE

LANGAGE C

RDM,MECANIQUE,FATIGUE,ELEMENTS FINIS...

Visual Basic for Applications

Traction

RDM

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Fuselage

C++

C Programming Language

Aluminium

Management

Marketing stratégique