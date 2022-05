Paulin BADUFLE

Je suis actuellement en formation au Bts Technico commercial au Lycée Georges Brassens à Rive de Gier.

Au cours de ces deux années, j'effectue un projet en stage, sur une durée de 14 semaines, dans une entreprise appelée Realinox. Son activité est la réalisation et conception de matériel et mobilier en inox.

Pour ma part, je compte par la suite continuer en licence pro commerce international en alternance, soit à Clermont Ferrand ou bien Vichy. Et selon le déroulement de cette année à venir, je déciderais de pousser ou non plus loin mes études (en alternance si je continue).



Mes compétences :

Déterminé