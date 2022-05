Paulin DUREL

Métier:

- Chef de projet technique et fonctionnel en développement logiciel

- Ingénieur en études et développement logiciel (Microsoft .NET / Sharepoint)



Expériences professionnelles:

- Cdiscount.com depuis 2015

- CIS Valley à Bordeaux depuis 2013

- SOGETI France à Bordeaux depuis 2010

- ALTEN Belgium à Bruxelles de 2006 à 2010



Clients :

- Depuis 2015 : Cdiscount.com

- Depuis 2013 avec CIS Valley : CCI et CMA, Photonis, Cultura, Synergie-Mutuelles, APEM, CIVB

- Depuis 2010 avec SOGETI : Cdiscount.com

- Depuis 2006 avec ALTEN Belgium : Euroclear Bank (18 mois), SUEZ/Electrabel (10 mois), MKG (4 mois), Mobistar (18 mois).



Expérience Internationale:

- 2006 à 2010 : Expérience professionnelle à Bruxelles dans des équipes internationales.

- 2006 : Semestre d'études à l'AVANS Hogeschool à Breda, NL.

- 2006 : Semestre d'études à l'HTWK Leipzig, Allemagne.

- 2005 : Stage en développement pour ELINYAE, Athènes, Grèce.

- 2005 : Semestre d'études à Northumbria University - Newcastle, UK.



Spécialités:

- Gestion de projets techniques en développement logiciel

- Méthodologies Agiles : LEAN (Euroclear), Scrum, XP(Suez, MKG)

- Développement d'Applications (SharePoint, ASP.NET, MVC, C#, VB, SQL, PL/SQL, XML)

- Technologies .NET : Framework 4.5, Visual Studio 2012, WCF, Workflow Foundation, Sharepoint 2010 et 2013

- ALM (Application Lifecycle Management) avec Microsoft Team Foundation Server 2013

- Analyse fonctionnelle et Business (MERISE, UML)

- Systèmes de Base de données (Oracle, SQL Server 2005 & 2008, MySQL)

- Communication, travail en équipe internationale (Francais, Anglais et Allemand)



Mes compétences :

Gestion de projet

Développement d'applications

JavaScript

Visual studio

Travail en équipe

Oracle

JQuery

SQL

Analyse fonctionnelle

C#

Microsoft SQL Server

ASP.NET

XML

Microsoft SharePoint