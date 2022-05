Paulina BIEDUGNIS

Exerçant au sein des Services Généraux dans un groupe pharmaceutique internationale depuis Novembre 2010, je me donne pour objectif de répondre aux besoins de mes clients internes en respectant les contraintes budgétaires et les consignes du siège. Je me suis retrouvée dans ce département support sans le planifier à l’avance, je suis ravie d’avoir saisi cette opportunité et toujours reconnaissante à mon ancien Manager de m’avoir fait confiance à l’époque.



Plus j’exerce, plus je suis passionnée par ce métier. J’apprécie particulièrement la variété des tâches, être le « carrefour » de l’entreprise où on côtoie des Collègues de tous les départements, des fournisseurs, des visiteurs, le tempo du travail, l’aspect international de mon activité, la gestion simultanée de plusieurs dossiers.. J’approfondis constamment mes connaissances, savoir-faire et savoir-être dans le but d’améliorer la qualité du service rendu. Je me donne pour objectif d’être de plus en plus proactive et à jour avec les innovations récentes dans le domaine.



Je m’intéresse à la gestion des risques professionnels et je considère que ma mission consiste à créer un environnement de travail sûr, stimulant et positif. Je souhaite m’entretenir avec d’autres personnes travaillant dans les Services Généraux afin d’échanger les outils et méthodes de travail, de se soutenir mutuellement et d’améliorer la notoriété de la profession.



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement professionnel

Coaching

Conseil

Enseignement

Études de marché

Formation

intervention en entreprise

Risques psychosociaux

RPS

Services généraux

Sociologue

Étude de marché