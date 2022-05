Paulina DYREK

J'ai une double compétence professionnelle: direction de projets et gestion des produits.



D'origine polonaise, bilingue, ayant vécu dans différents pays, je m'adapte à toute sorte de situation.



Très intéressée par les nouvelles technologies, j'ai acquis au cours de mon expérience professionnelle une expertise technique me permettant de gérer des projets innovants.



Forte d'une expérience de plus de 10 ans en gestion de projets et d'équipe, le développement d'une gamme de produits que j'assure depuis 5 ans m'a donné une solide expérience en marketing.



Deux axes motivent ma vie professionnelle: l'innovation et la créativité. J'aime décider, la responsabilité et la gestion efficace du travail en équipe sont mes atouts.



Mes compétences :

Chef de produit

Chef de projet

Communication

Édition

Evénementiel

Internet

Mailing

Management

Marketing

Marketing direct

Médias

Microsoft CRM

Mobile

Promotion

Publicité

Téléphonie

Téléphonie mobile

Vente