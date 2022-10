Chrystelle HENRY

Accompagnatrice du changement depuis 2011, je suis particulierement coach en reconversion pro depuis 2019, et facilitatrice en IC depuis 2018, engagée dans la transition écologique



Initialement femme d'images, je suis devenue Réalisatrice et Monteuse dès la fin de mes études en communication audiovisuelle pdt 15 ans.



En 2007, j'ai entamé une reconversion professionnelle avec l'Ayurveda

et suis devenue thérapeute psycho-corporelle pdt une Dizaine d'années



Depuis 2015, je me forme à différentes approches de "connaissance de soi" et de développement personnel ( coaching, cnv, enneagramme, spirale dynamique etc...)

J'accompagne les individus dans des transitions de vie

et depuis 2018, je me forme aussi à la facilitation en IC pour accompagner les projets collectifs