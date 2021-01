Cyril GOURGEOT

Ingénieur Chef de Projet e-commerce spécialisé sur les technologies Open Sources, j'accompagne les marchands dans la mise en place ou la refonte de leur site internet e-commerce.



Spécialisé dans le domaine du e-commerce depuis 2010, je mets en place des sites e-commerce à l'aide du CMS Prestashop, une solution simple, évolutives, innovantes et flexible.



J'en suis d'ailleurs l'ambassadeur sur Paris.



Ma connaissance des outils e-commerce (Prestashop, Magento, modules associés, etc.), de l'éco-sytème du monde du e-commerce (logistique, modes de paiement, outils marketing, affiliation, etc.) et la diversité des projets rencontrés me permettent de vous proposer un ensemble fonctionnel cohérent et adapté à votre besoin, que vous soyez un jeune entrepreneur ou un grand compte.



J'interviens également pour des d'audits de site internet e-commerce.