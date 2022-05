Paulina Georgieva, PhD en Biochimie des substances naturelles et

physiologiquement actives (bac+8) Ingénieur chimiste R&D

En recherche d'un emploi solide et passionnant



Mes compétences :

Dynamique des populations microbiennes…

Techniques microbiologiques classiques

Génie métabolique

HPLC et chromatographie d’affinité

Écologie aquatique et fonctionnement des écosystèm

Biochimie

Analyses structurales

PCR

Expression

Western blot

Biologie moléculaire

SDS-PAGE

DNA cloning

Purification et cristallisation d’enzymes bactérie

Chimie organique

Modélisation de protéines bactériennes

Electrostatique de protéines