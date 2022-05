Paulina LEDESMA

Je suis Chilienne, formée comme thérapeute en Santé intégrative, diplômée de l'université Pedro de Valdivia au Chili (équivalent licence) et j’exerce cette activité depuis 2009. Mon parcours professionnelle m’a amené à travailler à la fois en consultation individuelle et groupale (cabinets privés, centre de santé publique et associations). J’ai un statut d’auto-entrepreneuse depuis mars 2015.



La santé intégrative est un espace de recours simultané et collaboratif de plusieurs outils thérapeutiques dans le processus de soin d’une personne. L’ensemble des pratiques thérapeutiques utilisées est toujours choisie en accord avec les désirs du patient.



Je suis professeur diplômé de yoga Purna intégrale, et je maîtrise des techniques comme la médecine chinoise, la réflexologie, les massages décontracturant et de relaxation, le massage traditionnel thaïlandais et le conseil en fleurs de Bach. J'ai fait des études de thérapies corporelles, et techniques artistique.



De mars 2015 à janvier 2016, j’ai travaillé en complément de ma micro-entreprise comme masseuse et réflexologue au sein de l’Hôpital René Dubois (via la conciergerie HAPPITAL) ainsi que comme masseuse bien-être dans le Spa Dolce Bellezza à Pontoise. J’ai par ailleurs donné des cours de yoga pour un groupe d’étudiant au sein d’une université (Cergy) ainsi qu’à des particuliers.

Arrivée à Nantes en mars 2016, j’ai mon cabinet particulier, et je travaille aussi à domicile.