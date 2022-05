Paulina POLESELLO

SOMFY, leader sur le marché du mouvement automatisé dans la maison et le bâtiment est en forte croissance sur le marché français et à l'international.



Pour assurer notre développement et nous accompagner dans ce challenge, nous recherchons de nouveaux talents :

- Ingénieurs Développement : concepteurs software, hardware et mécanique

- Marketing : Chefs de Produits, Responsables de Marchés

- Techniciens : Qualité, Méthodes, Process, Maintenance, Développement (électronique, logiciels), Conseillers Techniques Client

- Chefs de Projets Marketing, Informatique, Développements Produits

- Distribution : Commerciaux B2B, ADV, Responsables de secteurs, Chefs de Marchés, Chargés d'Affaires, Assistanat Commercial



Vous avez une expérience significative en milieu industriel, de réelles qualités relationnelles et une envie de vous investir dans nos équipes ?

Venez nous rejoindre dans un environnement offrant de réelles opportunités d'exprimer votre talent !!!!

N’hésitez pas à consulter notre site internetArray , espace carrières, nos offres sont régulièrement mises à jour et envoyez-nous votre candidature à l'adresse suivante : jobs@somfy.com





Mes compétences :

Capacité relationnelle

Capacités d'écoute

Gestion des ressources humaines