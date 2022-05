Paulina STERNIK

Avec mon mari, nous portons un projet de ferme vivrière et pédagogique collaborative. Notre ferme en création s'inscrit dans la quête d'un mode de vie simple et heureux qui prend soin de la terre et des hommes.



Installés à Larochemillay dans la Nièvre, nous cherchons à tisser localement des liens de solidarité et d'entraide. Ayant le bonheur de vivre au cœur du Morvan, nous aspirons à faire découvrir et partager le patrimoine naturel et culturel de la région aux petits et grands qui souhaitent contribuer à la préservation de notre environnement.



Je suis très intéressée d'échanger sur les sujets liés au retour à la terre, à l'agriculture vivrière, à la permaculture, à la ferme pédagogique, à l'agritourisme mais aussi aux éco hameaux et aux fermes partagées.



A bientôt.



p.sternik [at] gmail.com





Mes compétences :

Agriculture

Agritourisme

Animation

Bio

Développement durable

Education

Education à l'environnement

Environnement

Maraichage

Permaculture

Polonais

Rédaction

Traduction

Communication