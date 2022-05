Pauline AIRIEAU

J'occupe actuellement le poste de Contrôleur de gestion au sein de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vendée qui a pour mission de garantir les assurés sociaux au titre de la maladie, de la maternité, de l'invalidité, du décès et des risques professionnels.



Rigoureuse, organisée et appréciant les relations transverses qu’offre ce métier, je suis persuadée que cette expérience, au-delà de confirmer mon projet professionnel, contribue à développer chaque jour un peu plus mes savoir-faire et savoir-être.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Animation de réunions

Management

Comptabilité

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Access

Microsoft PowerPoint