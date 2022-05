Pauline Alix Beaucourt, née en France en 1993. J'ai étudié pendant deux ans la photographie à ETPA de Toulouse.

Devenue photographe professionnelle je suis basée dans la région Auvergne / Rhône-Alpes.

Je réalise des photographies de presse, d'événements, à but publicitaire, mais également des photographies sociales (mariage, naissance, séances photo, etc.).



Mes compétences :

PC Hardware

Microsoft Office

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Photographie

Adobe Lightroom

Capture One

Macintosh