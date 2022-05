Souriante, dynamique et très à l'écoute, il me semble primordial de réserver un très bon accueil aux touristes ainsi que de promouvoir notre territoire. J'ai déjà acquis des compétences liées à ce domaine et souhaiterais les mettre à profit.



Mes compétences :

Sphinx

Pack Office

Amadeus

Accueil physique et téléphonique

Création et envoi de newsletters

Bureautique

Informatique

Communication

Tourisme