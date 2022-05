Pauline ALLOUCHERY

Etudiante en master 2 Sciences du médicament, parcours Pharmacie galénique industrielle, à la Faculté de Pharmacie de Lille.



Intéressée par les activités liées à la production, au développement et à l'amélioration des produits de santé j’ai toute l’énergie pour mener à bien les projets qui me sont proposés.



Rigoureuse et organisée, j'ai été chargée durant mes stages en industrie pharmaceutique et vétérinaire, de la gestion de problématiques industrielles et dont leurs identifications et la résolution de certains problèmes a été permise avec l’aide de nombreux acteurs industriels.



Travailler en industrie pharmaceutique me permet de développer des compétences et assimiler de nouveaux savoir-faire.



Mes compétences :

Techniques de laboratoire

Industrie pharmaceutique

Biologie

Microsoft Office

Biochimie