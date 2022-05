Pauline ALVADO

Apres 8 ans d expérience en Commerce et Marketing Client dont 4 ans de management, je recherche un nouveau challenge dans une start up ou PME entre 50 et 200-250 personnes en tant que responsable BU consumer support / sales



Voici mes compétences clés :

- Manager une équipe : former, animer, informer, développer (fait jusqu'à 20 personnes)

- Définir et mettre en œuvre la stratégie business (fait : CA > 50M°€ et budget 15M°€)

- Industrialiser une activité en la processant (fait : BU Ventes en Appel Entrant ; service support BtoB)

- Négocier des contrats cadre (fait : 15M°€, négo bi-annuelle)

- Gérer des projets stratégiques et opérationnels (Fait : lead sur lancement call center Offshore, coordination Sales / IT sur changement de CRM avec définition des user cases)

- Former et appliquer des techniques de ventes

- Piloter des prestataires

- Concevoir des campagnes CRM/PRM conquête et fidélisation

- Travailler sous la pression et avec des deadlines serrées



On dit de moi que je suis orientée résultats et clients, persévérante, dynamique, combative, humaine.

A vous de juger !



Mes compétences :

Commercial

Management

Conduite de projet

Marketing direct

Négociation

CRM

Télémarketing

Vente

Stratégie commerciale